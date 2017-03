Freie Volksbühne heißt jetzt Kulturvolk. Das Publikum

Die Besucherorganisation Freie Volksbühne hat sich umbenannt und heißt jetzt Kulturvolk. Das Publikum. Damit sei endlich Schluss mit der Verwechslung der Freien Volksbühne mit dem Theater der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz und dem zweiten ehemaligen Theater des Vereins in der Schaperstraße, sagte der Vorsitzende Frank Bielka am Mittwoch. Der neue Name solle zeigen, dass sich die Gemeinschaft über das Interesse an Kunst und Kultur definiert. «Wir knüpfen damit an die Tradition der Volksbühnenbewegung an, die als ihr Motto seit 1890 "Die Kunst dem Volke" trägt.»

In Berlin gibt es vier Besucherorganisationen, die ihren Mitgliedern ermäßigte Eintrittskarten für Theater, Oper, Konzert, Show, Kabarett und weitere Kulturveranstaltungen anbieten: Den Theaterclub, die Theatergemeinde, den Besucherring und Kulturvolk. Das Publikum.

Die Freie Volksbühne Berlin wurde 1890 gegründet, um gesellschaftlich und sozial schwächer gestellten Menschen einen Zugang zu Bildung und zum kulturellen Leben zu ermöglichen. Der Verein bleibt als Freie Volksbühne Berlin e.V. bestehen. Der neue Name Kulturvolk. Das Publikum gilt für die Publikumsorganisation.

