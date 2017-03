dpa

Storch «Kurtchen Rotschnabel» ist zurück

Der Frühling - meteorologisch gesehen - ist da und die ersten Störche kehren zurück. Nach Kremmen (Oberhavel) meldet jetzt auch Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) die Ankunft seines ersten Adebars in diesem Jahr. «Kurtchen Rotschnabel», so lautet sein Kosename, wurde am Wochenende von den Naturfreunden Oberbarnim-Oderland gesichtet, wie Vereinschef Bernd Müller am Mittwoch mitteilte. Nach ersten Ausflügen ins Oderbruch zur Nahrungsaufnahme habe er mit dem Nestbau begonnen. In ein paar Tagen will er seiner Partnerin einen stattliche Horst präsentieren.

«Kurtchen» sei wie immer sehr früh zurück, erklärte Müller. Das liege daran, dass er es aus einem Winterquartier nicht mehr allzu weit hat. «Er fliegt seit einiger Zeit nicht mehr nach Afrika, sondern bleibt gleich in Spanien», erklärte er. Dort sei das Nahrungsangebot auf Müllkippen oder Reisfeldern groß und warm sei es zudem.

