Festnahme nach Tötung einer 82-Jährigen in Cottbus

Cottbus (dpa/bb) - Im Fall einer im Dezember in Cottbus getöteten Rentnerin hat es eine Festnahme gegeben. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch gemeinsam mit. Nähere Informationen gab es zunächst nicht. Für Mittwochnachmittag (14.30 Uhr) ist eine Pressekonferenz in Cottbus geplant.

Die 82-Jährige war im Dezember tot in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Ein Angehöriger hatte die Frau entdeckt, nachdem sie nicht zu einer Weihnachtsfeier ehemaliger Arbeitskollegen erschienen war.

