Arbeitslosigkeit in Brandenburg sinkt auf 8,1 Prozent

Nach einem Anstieg im Januar ist die Arbeitslosigkeit in Brandenburg im Februar wieder zurückgegangen. Es waren 106 586 Menschen arbeitslos gemeldet, 1448 weniger als im Januar und 13 548 weniger als im Februar 2016, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Die Arbeitslosenquote ging auf 8,1 Prozent zurück nach 8,2 Prozent im Vormonat und 9,1 Prozent vor einem Jahr. Im Land Brandenburg standen im Februar 19 790 offene Stellen zur Verfügung, 1821 mehr als im Februar 2016. Der Geschäftsführer der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, Bernd Becking, sprach von einer erfreulichen Arbeitsmarktbelebung. In der Region seien weiterhin hohe Beschäftigungszuwächse im Dienstleistungsbereich zu erwarten.

