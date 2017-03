Elfjähriges Kind von Auto angefahren

Ein elfjähriges Kind ist am Dienstagabend von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Junge überquerte in Berlin-Neukölln mit seinem Roller die Straße, als er von dem Wagen eines 78-jährigen Autofahrers erfasst wurde, wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte. Das Kind kam mit einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus.

Letzte Änderung: Mittwoch, 1. März 2017 07:30 Uhr

Quelle: dpa

