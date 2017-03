dpa

Potsdamer Mitte: Verwaltungsgericht verhandelt

Der Kulturstreit um den Abriss von DDR-Bauten in der Potsdamer Mitte erreicht nun auch die Justiz: Am Donnerstag verhandelt das Verwaltungsgericht über die Frage, ob ein Bürgerbegehren für den Erhalt der Fachhochschule, eines Wohnblocks und des ehemaligen Interhotels «Mercure» rechtlich zulässig ist. Denn das Stadtparlament hatte das Bürgerbegehren, das knapp 15 000 Potsdamer unterschrieben hatten, im vergangenen Herbst abgeschmettert. Indes schreitet die Rekonstruktion des barocken Potsdamer Stadtbilds voran. Nach dem Landtagsschloss und dem Palais Barberini soll vom Herbst an auch der Turm der zerstörten Garnisonkirche wieder erstehen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 1. März 2017 07:20 Uhr

Quelle: dpa

