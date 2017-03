Krisensitzung: Aufsichtsrat berät über Flughafenchef

Sind die Tage von Karsten Mühlenfeld als Geschäftsführer gezählt? Die Kontrolleure beraten hinter geschlossenen Türen. Schon gibt es Befürchtungen, der Start des BER könne sich noch weiter verzögern.

Berlin (dpa) - In der Führungskrise am neuen Hauptstadtflughafen ist am Mittwochabend der Aufsichtsrat zu einer Sondersitzung zusammengetreten. Dabei geht es um die Zukunft von Flughafenchef Karsten Mühlenfeld. Berlin und der Bund sind verärgert über seine Personalentscheidungen auf der Baustelle des drittgrößten deutschen Flughafens. Der Mit-Eigentümer Brandenburg warnte davor, den Geschäftsführer vor die Tür zu setzen.

Auch die deutschen Fluggesellschaften warnten vor einem Rauswurf Mühlenfelds. «Auch wenn zwischenzeitlich klar ist, dass eine Inbetriebnahme des BER in 2017 nicht mehr erfolgen kann, so wäre es aus unserer Sicht sehr fraglich, ob ein erneuter Wechsel in der Geschäftsführung einer baldigen Fertigstellung und Inbetriebnahme des BER zuträglich wäre», heißt es in einem Brief des Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Fluggesellschaften (BDF), Ralf Teckentrup, an den Chef des Aufsichtsrates, Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD). Der Brief lag der Deutschen Presse-Agentur vor.