Führungskrise am BER schwelt weiter

BER-Chef Mühlenfeld soll wegen umstrittener Personalentscheidungen gehen. Doch noch hat er Unterstützer. Beobachter fürchten, dass die Querelen den Flughafenbau nicht gerade beschleunigen.

Berlin (dpa) - Die Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft steckt abermals in einer tiefen Führungskrise. Berlin und der Bund scheiterten in der Nacht zu Donnerstag im Aufsichtsrat damit, Geschäftsführer Karsten Mühlenfeld zu entlassen. Vorangegangen waren umstrittene Personalentscheidungen auf der Baustelle des neuen Hauptstadtflughafens (BER). Einen zweiten Versuch, Mühlenfeld abzulösen, soll es am Montag in einer weiteren Sondersitzung des Gremiums geben. Inzwischen steht auch der Aufsichtsrat wieder in der Kritik.