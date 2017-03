Berliner Flughafenchef Mühlenfeld bleibt vorerst im Amt

Der Rauswurf des Geschäftsführers des Großflughafens BER ist nicht so einfach, wie es sich der Bund und Berlin möglicherweise vorgestellt hatten. Noch hat der Ingenieur Fürsprecher.

Berlin (dpa) - Die Führungskrise bei der Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft bleibt trotz eines mehrstündigen Krisentreffens zunächst ungelöst. Der Aufsichtsrat ging in der Nacht zu Donnerstag ohne Ergebnis auseinander, wie das Unternehmen mitteilte. Das Kontrollgremium will seine Beratungen über die Zukunft von Flughafenchef Karsten Mühlenfeld am Montag fortsetzen. Seine Ablösung scheiterte nach dpa-Informationen am Widerstand Brandenburgs.