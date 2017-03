Landtag gedenkt getöteter Polizisten

Nach der Tötung einer Großmutter und zweier Polizisten sind noch viele Fragen offen. Was war das Motiv des 24-jährigen mutmaßlichen Täters? Und stand er unter Drogen? Zunächst wird am Mittwoch der Landtag der Opfer gedenken.

Potsdam (dpa/bb) - Die Landtagssitzung in Potsdam steht heute im Schatten der Tötung von zwei Polizisten im Landkreis Oder-Spree. Zum Auftakt ist eine Schweigeminute geplant. Zudem wehen in ganz Brandenburg die Fahnen am Mittwoch auf halbmast. An vielen Polizeiautos auch jenseits der Landesgrenze wird Trauerflor zu sehen sein - in Nordrhein-Westfahlen ordnete sie der dortige Innenminister an.