Henkel für Bundestag im CDU-Kreisverband Mitte nominiert

Der frühere Berliner CDU-Landesvorsitzende und Ex-Innensenator Frank Henkel möchte in den nächsten Bundestag einziehen. Der 53-Jährige setzte sich am Dienstagabend in einer Kampfkandidatur gegen den jetzigen Mandatsträger in Mitte - Philipp Lengsfeld - durch, wie die CDU mitteilte. Henkel wurde mit 27 zu 17 Stimmen von der CDU Mitte nominiert. In dem begehrten Wahlkreis wird der Ex-Innensenator nun gegen die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Eva Högl, antreten. Die 48-Jährige hatte den Wahlkreis 2009 und 2013 direkt gewonnen.

Henkel hatte als Spitzenkandidat bei der Abgeordnetenhauswahl am 18. September 2016 ein historisch schlechtes Ergebnis von 17,6 Prozent für die CDU erzielt. Nach der Wahl trat er als Parteichef zurück, er sitzt aber noch im Abgeordnetenhaus.

