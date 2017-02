Spandau verliert in Präus 8:10

Am siebten Spieltag der Champions League-Hauptrunde hat Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 am Dienstag beim Titelfavoriten Olympiacos Piräus mit 8:10 (2:4,1:3,2:2,3:1) verloren. Die Gäste aus Berlin bestätigten aber den jüngsten Formanstieg und boten eine starke Leistung.

Die Griechen behaupteten mit dem Erfolg nach sechs Siegen und einem Remis die Spitzenposition in der Sechsergruppe. Spandau bleibt Fünfter nach dem Auftaktsieg bei Olympic Nizza und den folgenden sechs Niederlagen. Damit haben die Berliner de facto keine Chance mehr auf einen der drei Top-Ränge, die den Einzug ins Final Six Ende Mai in Budapest bedeuten würden.