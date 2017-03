Sechs brennende Autos am Tempodrom: Brandstiftung vermutet

In Berlin-Kreuzberg sind am Dienstagabend sechs Autos eines Sicherheitsunternehmens ausgebrannt. Die Wagen standen unweit des Tempodroms, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte die «B.Z.» online berichtet. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt. Verletzt wurde niemand. In Berlin stecken Unbekannte immer wieder Autos in Brand, oft stehen politische Motive dahinter.

Letzte Änderung: Mittwoch, 1. März 2017 05:30 Uhr

Quelle: dpa

