NRW-Polizei trauert um getötete Kollegen

Die Polizei Nordrhein-Westfalens trauert um die beiden von einem jungen Mann getöteten Kollegen in Brandenburg. NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) ordnete Trauerflor an, der bis zum Tag der Beisetzung der beiden Polizisten an den Funkstreifenwagen sichtbar sein werde. «Wir sind in Nordrhein-Westfalen mit unseren Gedanken bei unseren brandenburgischen Freunden. Unsere Anteilnahme gilt den Angehörigen und Kollegen der Opfer dieser schrecklichen Gewalttat», sagte Jäger laut einer Mitteilung vom Dienstagabend.

Womöglich im Drogenrausch hatte ein 24-Jähriger im Landkreis Oder-Spree zunächst seine Großmutter und dann auf der Flucht zwei Polizisten getötet. Die Beamten hatten auf einer Bundesstraße versucht, den Flüchtigen mit einem Nagelbrett zu stoppen.

Letzte Änderung: Dienstag, 28. Februar 2017 20:40 Uhr

Quelle: dpa

