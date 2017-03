dpa

Auf Holocaust-Mahnmal uriniert: 1500 Euro Strafe

Ein 22-Jähriger ist im Prozess wegen Schändung des Holocaust-Mahnmals in Berlin zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt worden. Er habe auf eine Stele des Denkmals für die ermordeten Juden Europas uriniert und sich dadurch der Störung der Totenruhe schuldig gemacht, begründete das Amtsgericht Tiergarten am Mittwoch sein Urteil. Der Mann habe erheblich alkoholisiert und ohne nachzudenken gehandelt. Aus der fünfköpfigen Gruppe, in der er sich bei dem Vorfall im Mai 2015 nach einem Disko-Besuch befand, sei es zudem zu einer antisemitischen Äußerung gekommen. Wer die Parole rief, blieb unklar. Ein Mitangeklagter wurde freigesprochen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 1. März 2017 14:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen