Psychiater soll mutmaßlichen Dreifachmörder neu begutachten

Er sitzt in einer forensischen Klinik hinter Schloss und Riegel. Spezialisten sollen klären, ob der 24-Jährige für die Tötung seiner Oma und zwei Polizisten nicht doch zur Verantwortung gezogen werden kann. Am Dienstag wurde der Mann festgenommen.

Frankfurt (Oder) (dpa/bb) - Zwei Tage nach dem Tod einer 79-Jährigen und zweier Polizisten in Oder-Spree soll der mutmaßliche Mörder nochmal psychiatrisch begutachtet werden. «Die Feststellung zur Schuldunfähigkeit kann für seine jetzigen Taten nicht übernommen werden. Wir müssen wissen, ob es Anhaltspunkte dafür gibt, ob er nicht möglicherweise teilschuldfähig war», sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder), Ingo Kechichian, am Donnerstag.

Gegen den 24-Jährigen, der am Dienstag in Müllrose (Oder-Spree) erst seine Großmutter getötet und dann in Oegeln bei Beeskow die beiden Polizisten überfahren hatte, wurde vom Amtsgericht Frankfurt (Oder) die Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie angeordnet. Er sei in die forensische Klinik nach Brandenburg/Havel gebracht worden, ergänzte Kechichians Kollegin Ricarda Böhme.