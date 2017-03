Nach Tod von Polizisten: Neue psychiatrische Begutachtung

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau und zweier Polizisten soll der mutmaßliche Mörder nochmals komplett psychiatrisch begutachtet werden. «Die Feststellung zur Schuldunfähigkeit kann für seine jetzigen Taten nicht übernommen werden. Wir müssen wissen, ob es Anhaltspunkte dafür gibt, ob er nicht möglicherweise teilschuldfähig war», sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder), Ingo Kechichian, am Donnerstag.

Gegen den 24-Jährigen, der am Dienstag in Müllrose (Oder-Spree) erst seine 79 Jahre alte Großmutter getötet und dann in Oegeln bei Beeskow die beiden Polizisten überfahren hatte, wurde vom Amtsgericht Frankfurt (Oder) unterdessen die Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie angeordnet. In welcher forensischen Klinik er jetzt sitzt, teilte Kechichian nicht mit.