24-Jähriger tötet Großmutter und zwei Polizisten

Nach dem Fund einer getöteten Frau im brandenburgischen Müllrose gerät der Enkel unter Tatverdacht. Die Großfahndung nach dem 24-Jährigen endet tragisch - zwei Polizisten sterben bei dem Einsatz.

Müllrose (dpa) - Womöglich im Drogenrausch hat ein 24-Jähriger im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree zunächst seine Großmutter und dann auf der Flucht zwei Polizisten getötet. Die Beamten hatten auf einer Bundesstraße versucht, den Flüchtigen mit einem Nagelbrett zu stoppen, wie Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke am Dienstag in Potsdam berichtete.

«Der 24-Jährige hat jedoch mit seinem Auto voll auf die Polizisten draufgehalten, die sich auf dem Radweg neben der Straße in Sicherheit gebracht hatten», sagte Mörke. «Das zeigt, mit welcher Skrupellosigkeit und mit welcher Gewalt dort gehandelt wurde.»

Die Polizei war am Vormittag durch einen Notruf darauf aufmerksam gemacht worden, der 24-Jährige sei unter Drogen mit dem Auto in Müllrose unterwegs. Polizeibeamte schauten nach weiteren Hinweisen im Haus der Großmutter nach und fanden die 79-Jährige tot im Bad. «Die Situation deutete klar auf ein Tötungsverbrechen hin», sagte Mörke. Medienberichte, wonach die Frau Schnittverletzungen am Hals hatte, bestätigte er nicht.