Zukunft von Flughafenchef Mühlenfeld ungewiss

Muss am neuen Hauptstadtflughafen schon wieder ein Geschäftsführer gehen? Der Streit zwischen BER-Chef Mühlenfeld und dem Aufsichtsrat erreicht am Mittwoch seinen Höhepunkt - Ausgang ungewiss.

Berlin (dpa) - Vor der Krisensitzung zum neuen Hauptstadtflughafen an diesem Mittwoch ist die Zukunft von Geschäftsführer Karsten Mühlenfeld offen. Im Streit um die Auswechselung des BER-Bauleiters will der Aufsichtsrat den Manager zur Rede stellen. Ungewiss ist, ob die Kontrolleure Mühlenfeld ablösen oder ihn lediglich in die Schranken weisen. Eine klare Mehrheit für eine Entlassung zeichnete sich vorab jedenfalls nicht ab.