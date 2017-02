Keine Erkenntnisse zu Anschlagsplanung in Fussilet-Moschee

Die Berliner Sicherheitsbehörden haben in der verbotenen Fussilet-Moschee keine Hinweise auf weitere konkret geplante Anschläge gefunden. Das sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Dienstag. Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri hatte den Moschee-Verein vor seinem Anschlag mehrfach besucht. Die Behörden erhoffen sich von den Durchsuchungen am Dienstag auch Erkenntnisse zu möglichen Mitwissern aus dem Verein. Wie viele Mitglieder «Fussilet 33» habe, sei nicht bekannt. Bei Gründung seien es acht gewesen, inzwischen könnten es erwartungsgemäß aber mehr sein.

Letzte Änderung: Dienstag, 28. Februar 2017 13:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen