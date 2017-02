dpa

Füchse erwarten im EHF-Pokal schwierigen Gegner

Nur vier Tage nach dem mühevollen 28:24-Auswärtssieg in der Handball-Bundesliga in Göppingen geht es für die Füchse Berlin im EHF-Pokal bereits weiter. Am Mittwoch empfangen die Berliner in der Max-Schmeling-Halle den dänischen Vertreter GOG Handbold (1900 Uhr) zum dritten Gruppenspiel. «Das ist für uns eines der wichtigsten Spiele», kündigte Trainer Velimir Petkovic an. Genau wie die Füchse konnten die Dänen ihre ersten beiden Gruppenspiele gewinnen und sind derzeit Tabellenführer der Gruppe A. Überraschend siegte das Team aus der Kleinstadt Gudme auch gegen die Franzosen von St. Raphal Var (36:32). Gegen die hatten sich die Berliner beim 33:31-Erfolg zuletzt sehr schwer getan. «Deshalb sind wir gewarnt», sagte Sportkoordinator Volker Zerbe. Die Berliner setzen wieder auf die Rückkehrer Steffen Fäth und Kresimir Kozina. «Mit ihnen haben wir jetzt wieder mehr Alternativen im Kader», glaubt Zerbe. Besonders in der Deckung hat deren Rückkehr dem Team gut getan. In Göppingen kassierten die Füchse wieder deutlich weniger als 30 Gegentore. «Da haben wir schon sehr gut gedeckt und wieder einen Schritt nach vorn gemacht», meinte Zerbe. Gegen die Dänen soll der nächste folgen.

Letzte Änderung: Dienstag, 28. Februar 2017 12:00 Uhr

Quelle: dpa

