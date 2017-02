dpa

Frau nachmittags in Spandau mit Messer verletzt und beraubt

Berlin (dpa/bb) - Zwei Unbekannte haben einer 28 Jahre alten Frau bei einem Überfall vor dem Rathaus in Berlin-Spandau mit einem Messer eine Bauchverletzung zugefügt. Sie musste die Stichwunde nach der Tat am Montagnachmittag in einer Klinik behandeln lassen. Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die Täter den Schmuck der Frau sowie ihr Handy. Die 28-Jährige war aber nicht in Lebensgefahr.

