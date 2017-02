dpa

Vater stirbt nach Rettung seines kleinen Sohns

Er hat die Rettung seines kleinen Sohnes mit dem Leben bezahlt: Der Vater, der den Vierjährigen in letzter Sekunde vor einem Unfall von der Straße gezogen hat und selbst dabei schwer verletzt wurde, ist tot. Der 33-jährige Familienvater erlag noch am Montagabend im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er ist der dritte Verkehrstote in diesem Jahr, hieß es.

Der Vierjährige war am Montagvormittag in Berlin-Buckow in der Rudower Straße vom Gehweg auf die Fahrbahn gelaufen. Sein Vater zog ihn zurück und stieß ihn auf den Gehweg. Dabei wurde der 33-Jährige von einem Auto erfasst. Er kam in ein Krankenhaus. Der Vierjährige habe sich leichte Verletzungen zugezogen. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

Letzte Änderung: Dienstag, 28. Februar 2017 14:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen