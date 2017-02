dpa

Vater läuft Kind hinterher: lebensgefährlich verletzt

Ein Vater, der in Berlin-Buckow seinen kleinen Sohn von der Straße holte, hat dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei war der Vierjährige am Montagvormittag vom Gehweg auf die Rudower Straße gelaufen. Sein Vater zog ihn zurück und stieß ihn auf den Gehweg. Dabei wurde der 33-Jährige von einem Auto erfasst. Er kam in ein Krankenhaus. Der Vierjährige habe sich leichte Verletzungen zugezogen. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

Letzte Änderung: Montag, 27. Februar 2017 19:50 Uhr

Quelle: dpa

