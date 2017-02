Angestellter überwältigt Bankräuber in Schwedt

Ein leitender Angestellter einer Sparkasse hat in Schwedt (Uckermark) einen Bankräuber überwältigt. Nach Angaben der Polizeidirektion Ost hatte ein 28-jähriger Mann am Montagnachmittag die Bank mit einem Messer betreten, eine Angestellte bedroht und eine größere Summe Bargeld gefordert. Die Mitarbeiter hätten versucht, den Mann zu beruhigen. In einem günstigen Moment sei es gelungen, ihn zu überwältigen. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) war angefordert, musste aber nicht mehr eingreifen. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer räuberischer Erpressung. Zuvor hatten die «Potsdamer Neuesten Nachrichten» über den Fall berichtet.

Letzte Änderung: Montag, 27. Februar 2017 19:30 Uhr

Quelle: dpa

