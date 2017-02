Polizisten als Cowboys: «Mich hat gerade eine Kuh überholt»

Als Cowboys haben sich zwei Streifenbeamte am Wochenende in Cottbus betätigen müssen. «Mich hat gerade eine Kuh überholt», sei als Notruf eines Autofahrers bei der Zentrale eingegangen, meldete das Polizeipräsidium Brandenburg am Montag. Die herbeigeeilten Beamten entdeckten einen Jungbullen, der im Stadtteil Sachsendorf durch die Straßen lief. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes und der Tierrettung gelang es den Polizisten bei dem Vorfall am Samstag, das Tier zu beruhigen. Ein Tierarzt betäubte den jungen Bullen schließlich. Anschließend wurde der Ausreißer dem Eigentümer übergeben.

Letzte Änderung: Montag, 27. Februar 2017 17:40 Uhr

Quelle: dpa

