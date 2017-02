Polizeihubschrauber mit Laserpointer angeleuchtet

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr muss sich ein 44-jähriger Mann aus Rathenow (Havelland) verantworten. Von dem Balkon seiner Wohnung aus sei ein Polizeihubschrauber am Freitag im Flug mit einem Laserpointer angeleuchtet worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Besatzung nahm den Laserstrahl auf Video auf und informierte die Kollegen am Boden. Die machten die Wohnung ausfindig und stellten bei dem Mann einen Laserpointer sicher. Der Polizeihubschrauber war im Einsatz, um einen Motorradfahrer zu finden, der von einem Unfall geflohen war.

