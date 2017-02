Hochhuth kritisiert Pläne für Kuhdammbühnen

Nach jahrelangem Streit gibt es eine Lösung: Das Kudamm-Theater bleibt. Aber der Kompromiss gefällt nicht allen. Rolf Hochhuth ist sauer.

Kultursenator Lederer sieht die Debatte, die beiden Theater hätten unter Denkmalschutz gehört, kritisch. Die Bühnen stammten zwar ursprünglich architektonisch von Oskar Kaufmann und aus den 20er Jahren. Sie seien aber durch Kriegszerstörungen, Umbauten und Modernisierungen in den 70er Jahren so «überformt», dass von der ursprünglichen Bausubstanz nichts mehr übrig sei, so Lederer.

Zuvor sprach er mit Blick auf den vorgesehenen Abriss von einem Ärgernis ersten Ranges. «Wie kommt eine Nation dazu, so reich wie nie in ihrer Geschichte, Theater abzureißen - ausgerechnet diese zwei Kudammbühnen, mit einer so großen Vergangenheit, dass unsere kulturell so beschämend armselige Gegenwart, überhaupt nicht riskieren könnte, sich an dieser Tradition zu messen?»