Hochhuth kritisiert Pläne für Kudammbühnen

Der Dramatiker Rolf Hochhuth («Der Stellvertreter») hat die Pläne für die Berliner Kudammbühnen scharf kritisiert. Seine Rede am Montag im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses brach er ab, als er gebeten wurde, allmählich zum Ende zu kommen. Dann verließ Hochhuth türknallend den Saal.

Zuvor sprach er mit Blick auf den vorgesehenen Abriss der Bühnen von einem Ärgernis ersten Ranges. «Wie kommt eine Nation dazu, so reich wie nie in ihrer Geschichte, Theater abzureißen - ausgerechnet diese zwei Kudammbühnen, mit einer so großen Vergangenheit, dass unsere kulturell so beschämend armselige Gegenwart, überhaupt nicht riskieren könnte, sich an dieser Tradition zu messen?» Hochhuth prangerte auch an, dass die Bühnen nicht unter Denkmalschutz gestellt wurden.