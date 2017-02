dpa

Rund 220 000 unverzollte Zigaretten in Lastwagen entdeckt

Zollbeamte haben bei der Kontrolle eines Lastwagens in der Grenzregion zu Polen rund 220 000 unverzollte Zigaretten entdeckt. Diese waren in fast 40 Kartons in Staufächern verpackt, wie das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) am Montag mitteilte. Am Samstag hatten die Beamten auf der Autobahn 12 bei Frankfurt (Oder) den Lastwagen, der in Richtung Berlin unterwegs war, zur Kontrolle ausgewählt. Der Fahrer gab demnach zunächst an, 40 Zigaretten bei sich zu haben - bei einer Röntgenkontrolle wurden die Beamten schließlich fündig und beschlagnahmten die Ware.

Gegen den Mann wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet, wie es weiter hieß. Eine Sprecherin des Hauptzollamtes sagte, dass es sich bei dem jetzigen Fund um eine vergleichsweise höhere Summe an Zigaretten handelte als bei sonstigen Kontrollen. Funde mit rund 100 000 Stück seien häufiger. Die beschlagnahmten Zigaretten waren mit weißrussischen Steuerzeichen versehen.

