Firmenautos in Kreuzberg angezündet

Erneut haben Unbekannte in Berlin Autos in Brand gesteckt. Die beiden Autos einer Firma seien am frühen Montagmorgen in einem Hinterhof in der Skalitzer Straße in Kreuzberg ausgebrannt, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge hatte den Brand gegen 4.30 Uhr bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die konnte das Ausbrennen allerdings nicht mehr verhindern. Ein drittes Auto wurde durch die Hitze des Feuers beschädigt. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz übernahm die Ermittlungen. In Berlin und Kreuzberg stecken Unbekannte immer wieder Autos in Brand, oft stehen politische Motive dahinter.

Letzte Änderung: Montag, 27. Februar 2017 14:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen