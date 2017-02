dpa

BER-Kontrolleure planen Sondersitzung für Mittwoch

In der Führungskrise am neuen Hauptstadtflughafen soll es eine Sondersitzung des Aufsichtsrats «sehr wahrscheinlich» an diesem Mittwochabend geben. Das sagte Senatssprecherin Claudia Sünder am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der Bund hatte die Sitzung beantragt, nachdem Flughafen-Geschäftsführer Karsten Mühlenfeld seinen Technikchef überraschend entlassen hatte. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums sagte am Montag, Mühlenfeld müsse sich sowohl zu technischen Problemen auf der BER-Baustelle als auch zu personellen Veränderungen erklären. Er vermied eine Antwort auf die Frage, ob der Flughafenchef noch das Vertrauen des Bundes genieße.

