Senat: Fahrrad-Volksbegehren so nicht zulässig

Das Volksbegehren für mehr und sicherere Radwege ist nach Prüfung des Senats in der eingereichten Fassung nicht zulässig. Das Land dürfe Fahrradstraßen und andere Radwege nicht so einrichten wie im Entwurf vorgesehen - dafür fehle die Gesetzgebungsbefugnis, teilte die Innenverwaltung am Montag mit. Endgültig kann die Unzulässigkeit nur vom Landesverfassungsgericht festgestellt werden.

Die Initiatoren des Volksbegehrens haben zudem die Möglichkeit, ihren Gesetzentwurf zu verbessern. Das haben sie nach einem negativen Rechtsgutachten auch bereits getan. Geprüft wurde aber offenkundig die zuerst eingereichte Variante.

Die Innenverwaltung schlug auch vor, das Verfahren zum Volksbegehren vorübergehend auszusetzen, während die Rad-Initiative und der rot-rot-grüne Senat über ein neues Radgesetz verhandeln. Dem müsste die Initiative aber zustimmen.

Letzte Änderung: Montag, 27. Februar 2017 13:40 Uhr

