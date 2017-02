dpa

Bund fordert Aufklärung von Flughafenchef Mühlenfeld

Nach der Entlassung des Bauleiters am neuen Hauptstadtflughafen fordert der Miteigentümer Bund Aufklärung von Betreiberchef Karsten Mühlenfeld. «Wir haben in der Tat eine Sondersitzung des Aufsichtsrats beantragt», sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums am Montag. Einen Termin gebe es aber noch nicht. Mühlenfeld solle sich in dem Kontrollgremium erklären - sowohl zu technischen Problemen auf der Baustelle als auch zu personellen Veränderungen. Der Sprecher vermied eine Antwort auf die Frage, ob Mühlenfeld noch das Vertrauen des Bundes genieße. Man beteilige sich nicht an Personalspekulationen, hieß es nur. «Mögliche Entscheidungen werden im Aufsichtsrat getroffen.»

Letzte Änderung: Montag, 27. Februar 2017 13:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen