Mann stürzt aus Fenster: Ermittlungen wegen Totschlags

Berlin (dpa/bb) - Ein 49 Jahre alter Mann ist aus dem fünften Stock eines Wohnhauses gestürzt und gestorben. Er erlag seinen schweren Verletzungen vor Ort in der Koppenstraße im Berliner Stadtteil Friedrichshain, wie die Polizei am Montag mitteilte. «Es besteht der Verdacht, dass er aus dem Fenster gestoßen wurde», sagte ein Sprecher zu dem Vorfall vom Sonntagabend. Eine Mordkommission habe wegen des Verdachts des Totschlags die Ermittlungen übernommen.

Nachforschungen in dem Haus ergaben, dass sich fünf Männer in der Wohnung aufgehalten haben sollen, aus der der Mann stürzte. Polizisten nahmen sie am Sonntagabend vorübergehend fest, Spezialisten sicherten Spuren. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Männer vor dem Fenstersturz in Streit geraten waren.