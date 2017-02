Spandaus Wasserballer vor schwerem Spiel in Piräus

Als klarer Außenseiter geht der deutsche Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 in sein siebtes Vorrundenspiel in der Champions League am Dienstag bei Titelfavorit Olympiakos Piräus. Der Vorjahresfinalist aus Griechenland ist mit 16 Punkten Spitzenreiter der Gruppe A. Spandau rangiert mit drei Zählern aus dem Auswärts-Auftaktsieg bei Olympic Nizza auf Position fünf unter den sechs Teams. Die Wasserfreunde haben nur noch rechnerische Chancen auf eines der drei Tickets für das Final Six im Frühjahr in Budapest.

Im Hinspiel Ende Januar hielten sich die Berliner beim 6:11 in eigener Halle achtbar gegen das Starensemble aus Piräus mit zahlreichen griechischen Nationalspielern und weiteren Assen aus den Balkanländern. «Wir können in Piräus nicht mit einem Punktgewinn rechnen, was aber nicht heißt, dass wir es nicht versuchen werden», sagte Manager Peter Röhle vor dem Abflug am Montag. «Der jüngste Formanstieg mit der Eroberung der Tabellenspitze in der Bundesliga macht uns Mut und hat Selbstvertrauen gegeben.» Spandau kann in Bestbesetzung in Griechenland antreten.

Letzte Änderung: Montag, 27. Februar 2017 12:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen