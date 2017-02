dpa

Ungarischer Bären-Gewinner kommt im Herbst ins Kino

Der Berlinale-Gewinnerfilm «Körper und Seele» («Teströl és lélekröl») kommt im Herbst in Deutschland in die Kinos. Einen genauen Starttermin gebe es aber noch nicht, teilte der Verleiher Alamode Film (München) am Montag mit. Mit dem Liebesfilm «Körper und Seele» hatte die ungarische Regisseurin Ildikó Enyedi vor kurzem den Goldenen Bären der 67. Berlinale gewonnen. Enyedi erzählt in ihrem Drama von zwei schüchternen Angestellten in einem Budapester Schlachthof, die ganz langsam ihre Gefühle füreinander entdecken. Ungarn hatte zuletzt vor 42 Jahren den Hauptpreis der Internationalen Filmfestspiele Berlin geholt.

