Kunsthalle startet Saison mit Maxi-Schau zu «Mannsbildern»

Die Rolle des Mannes in der Gegenwart steht im Zentrum einer umfangreichen Ausstellung ab 4. März in der Kunsthalle Wittenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte). «Das Motto heißt «Mannsbilder», und wir haben etwa 140 Kunstwerke von zehn Künstlern», sagte die Leiterin der Kunsthalle, Katrin Volkmann, am Montag in Wittenhagen. Die Frühjahrsschau, mit der die Ausstellungssaison beginnt, soll den Zwiespalt der Männer in der heutigen Zeit beleuchten. «Und das ist nicht nur lustig.»

In dieser Zeit hätten sich Frauen schon so emanzipiert, dass sie mitunter «wieder richtige Männer vermissen.» Die Aussteller - zwei Frauen und acht Männer als Bildhauer, Installationskünstler und Maler - kommen aus Sachsen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern und zeigten das Thema in allen Kunstrichtungen.

Die Kunsthalle an der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg, rund 80 Kilometer nördlich von Berlin, lockt Kunstfreunde seit Jahren an die Mecklenburgische Seenplatte. Seit der Eröffnung kamen mehr als 70 000 Gäste.

Letzte Änderung: Montag, 27. Februar 2017 12:00 Uhr

Quelle: dpa

