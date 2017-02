Berlin Volleys stehen vor zwei «Endspielen»

Gleich zweimal kämpfen die Berlin Volleys in dieser Woche in unterschiedlichen Wettbewerben um Platz eins. Am Mittwoch (21.00 Uhr) geht es für den deutschen Volleyball-Meister in der Champions League bei Cucine Lube Civitanova in Italien um den Gruppensieg. Vier Tage später will die Mannschaft am letzten Hauptrunden-Spieltag der Bundesliga beim VfB Friedrichshafen den Rivalen vom Bodensee noch von der Tabellenspitze verdrängen. «Mal sehen, was da für uns machbar ist», sagte Trainer Roberto Serniotti.

Die Generalprobe der Berliner verlief trotz des 3:0-Siegs am Sonntag bei Liga-Schlusslicht Solingen Volleys durchwachsen. «Ein Spiel gegen Solingen ist vom Kopf her schwieriger zu bewältigen als eines in der Champions League», meinte Kapitän Robert Kromm und stellte fest: «Civitanova ist Favorit, deshalb können wir dort ganz entspannt auftreten.» Beide Mannschaften sind in der Königsklasse bereits für die K.o.-Runde qualifiziert.

Auch Egor Bogachev betonte mit Blick auf die Partie in Solingen eher die positiven Aspekte. «Wir sind geduldig geblieben und haben zum richtigen Zeitpunkt unsere Punkte gemacht», erklärte der erst 19 Jahre alte Außen-Annahmespieler. Bogachev war gegen Ende des zweiten Satzes für Kromm eingewechselt worden und trug bis Spielende mit seinen sieben Punkten nicht unerheblich zum Sieg bei.

