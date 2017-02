Brandenburgische Sommerkonzerte gehen auf Landpartie

Die musikalische Reise reicht vom Elbe-Elster-Land bis in die Prignitz: Mit Klassik und Jazz gehen die Brandenburgischen Sommerkonzerte vom 10. Juni an in ihrer 27. Saison wieder auf Landpartie. Drei Monate lang gibt es an 28 Orten Auftritte, wie die Veranstalter am Montag in Berlin mitteilten. Mit den Regensburger Domspatzen und dem Bundesjugendorchester wird auch dem Nachwuchs eine Bühne geboten.

Bereits am 10. Juni lässt das Duo Pliquet und Gast bei einem Pre-Opening die Ahrendorgel der Kreuzkirche Königs-Wusterhausen erklingen. Offiziell eröffnet werden die Sommerkonzerte eine Woche später im Dom Sankt Peter und Paul in Brandenburg/Havel von der Kammerakademie Potsdam und dem Solo-Flötisten Emmanuel Pahud.

Als Weltstars der Klassikszene bestreiten der Cellist Jan Vogler und der Pianist Martin Stadtfeld ein Konzert in Kloster Zinna (Teltow-Fläming). Die Geigerin Isabelle van Keulen interpretiert Beethovens Violinkonzert gemeinsam mit dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt in Bad Wilsnack (Prignitz).

Letzte Änderung: Montag, 27. Februar 2017 10:40 Uhr

Quelle: dpa

