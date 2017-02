dpa

Lokal in Berlin-Neukölln überfallen

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum Montag ein Lokal in Berlin-Neukölln überfallen. Sie waren mit einem Messer bewaffnet, wie die Polizei mitteilte. Der 29-jährige Wirt und eine Reinigungskraft konnten sich in der Küche einschließen. Die beiden Täter entkamen mit den Tageseinnahmen.

Letzte Änderung: Montag, 27. Februar 2017 07:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen