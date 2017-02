Kiosk-Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Zwei Einbrecher sind in der Nacht zum Montag auf frischer Tat von der Polizei ertappt worden. Zivilbeamte hätten bemerkt, wie die beiden die Scheibe eines Kiosks in Berlin-Wittenau mit einer Axt einschlugen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Noch bevor die Täter den Laden betreten konnten, schritten die Polizisten ein. Ein 18-jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen, sein Komplize konnte entkommen.

Letzte Änderung: Montag, 27. Februar 2017 07:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen