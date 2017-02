Turbine Potsdam gegen Frankfurt nur 1:1

Der 1. FFC Turbine Potsdam hat in der Frauen-Bundesliga die Tabellenführung an den VfL Wolfsburg verloren. Im Spitzenspiel auswärts gegen den 1. FFC Frankfurt kam Turbine am Sonntag nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Das Tore für die Brandenburgerinnen erzielte Lia Wälti (37.). Zuvor hattee Mandy Islacker (28.) den Gastgeber in Führung gebracht. Potsdam liegt mit 31 Punkten und einem Spiel weniger als Wolfsburg auf Platz zwei. München belegt mit ebenfalls 31 Punkten, aber dem schlechteren Torverhältnis, den dritten Platz.

Turbine startete im ersten Pflichtspiel des Jahres holprig. Dem Team von Trainer Matthias Rudolph war anzumerken, dass es im Gegensatz zu Frankfurt noch kein Bundesliga-Spiel in diesem Jahr bestritten hat. Aufgrund widriger Platzverhältnisse musste vergangenes Wochenende das Spiel gegen 1899 Hoffenheim abgesagt werden. Zudem konnte das Fehlen der verletzten Olympiasiegerinnen Tabea Kemme und Svenja Huth nicht kompensiert werden.

Turbine kam nach einer Viertelstunde besser in die Partie. Allerdings war es Islacker, die eine langen Ball von Saskia Bartusiak zur Frankfurter Führung nutzte. Potsdam zeigte sich allerdings wenig beeindruckt, kam noch vor dem Seitenwechsel zum Ausgleich.

Turbine kann sich am 12. März zu Hause im Nachholspiel gegen Hoffenheim die Tabellenführung mit einem Sieg zurückholen.

