Berlin Volleys siegen glanzlos in Solingen

Glanzlos haben die Berlin Volleys am Sonntag ihre Pflichtaufgabe bei den TSG Solingen Volleys gelöst. Der deutsche Volleyball-Meister bezwang das Tabellenschlusslicht am vorletzten Spieltag der Bundesliga-Hauptrunde zwar mit 3:0 (25:20, 25:23, 25:18), offenbarte dabei aber Schwächen. Vor rund 900 Zuschauern in der Bayer-Arena von Wuppertal war der Australier Paul Carroll der erfolgreichste Angreifer beim Sieger, er holte 17 Punkte.

Mitunter erweckte die Leistung der Gäste den Eindruck, als wollten sie Kräfte schonen für das am Mittwoch bevorstehende schwere Gruppenspiel in der Champions League bei Cucine Lube Civitanova in Italien. Ohne die verletzten Steven Marshall und Sebastian Kühner konnten die Berliner in Wuppertal nur auf zehn Spieler zurückgreifen.

Nach sieben Bundesliga-Siegen in Folge geht es für die Volleys am 5. März im Gipfeltreffen beim punktgleichen Spitzenreiter VfB Friedrichshafen nun darum, wer als Tabellenerster in die Play-offs einzieht und dadurch einen Heimvorteil bekommt. Die bisherigen drei Saisonspiele gegen das Team vom Bodensee haben die Volleys allesamt verloren.

