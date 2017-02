dpa

Eisbären starten mit Heimspiel gegen Straubing

Die Eisbären Berlin haben sich am letzten Hauptrunden-Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Tabellenplatz acht und damit den Heimvorteil in den Pre-Playoffs gesichert. Die im Modus Best-of-three ausgetragene Serie gegen die Straubing Tigers beginnt damit für die Berliner mit einem Heimspiel am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr). «Das werden enge, körperbetonte Spiele», sagte Eisbären Trainer Uwe Krupp, «Straubing ist ein sehr guter Gegner. Das ist eine kampfstarke, schnelle Mannschaft, die sehr gut gecoacht wird.»

Am Sonntag besiegten die Eisbären die Iserlohn Roosters mit 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). Louis-Marc Aubry, Florian Busch, Laurin Braun und Daniel Fischbuch sorgten mit ihren Toren für den am Ende klaren Heimsieg.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof begannen die Eisbären unkonzentriert: Schon nach 39 Sekunden traf Blaine Down für die Gäste. Danach taten sich die Berliner schwer. Aubry und Busch sorgten noch vor der ersten Pause für die Führung. Die geriet im zweiten Drittel mehrfach in Gefahr, zumal ließen die Berliner ein anderthalbminütiges 5:3-Powerplay ungenutzt. Braun und Fischbuch erlösten die Gastgeber im Schlussabschnitt mit zwei Kontern.

«Es war lange ein sehr ausgeglichenes Spiel», sagte Krupp, «das 3:1 war natürlich das entscheidende Tor, danach hat es sich etwas leichter gespielt.»

Letzte Änderung: Sonntag, 26. Februar 2017 17:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen