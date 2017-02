dpa

Radler von Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt

Ein 80-jähriger Radfahrer ist auf der Landstraße zwischen Marzahne und Pritzerbe (Potsdam-Mittelmark) angefahren und lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, übersah ein 76-jähriger Autofahrer am Freitagabend an einem Abzweig den Mann. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er durch die Luft geschleudert.

Rettungskräfte fanden den Radler reglos neben der Landstraße liegend. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde er umgehend in eine Spezialklinik gebracht. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei nicht. Der 76-Jährige gab an, von der tief stehenden Sonne geblendet gewesen zu sein.

Letzte Änderung: Sonntag, 26. Februar 2017 15:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen