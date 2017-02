Zwei Supermärkte überfallen: Vier Jugendliche festgenommen

Räuber haben in Berlin gleich zwei Supermärkte überfallen. In einem Fall hätten sie keine Beute gemacht und seien festgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die drei Verdächtigen im Alter von 14 bis 17 Jahren stürmten den Angaben zufolge am Samstagabend maskiert das Geschäft in Gesundbrunnen und bedrohten zwei Angestellte mit Messern und Macheten. Die Täter stießen eine der Frauen zu Boden und sprühten der anderen Reizgas ins Gesicht, nachdem sie die Tageseinnahmen nicht hatte herausgeben wollen. Schließlich flüchteten sie ohne Beute.

Ein Passant beobachtete die mutmaßlichen Räuber kurz danach beim Umziehen und rief die Polizei. Die Beamten nahmen kurz darauf die drei Verdächtigen und einen mutmaßlichen Komplizen fest und stellten bei ihnen ein Messer, eine Machete sowie Tier-Abwehrspray sicher. Zwei von ihnen sind der Polizei als Mehrfachtäter bekannt.

In einem Supermarkt in Berlin-Neukölln bedrohten zwei Räuber nach Ladenschluss die beiden Angestellten mit Pistolen. Sie öffneten mit einem Trennschleifer die Kassen, stahlen das Geld und flohen mit einem Fluchtwagen, in dem zwei Komplizen gewartet hatten. Eine der Mitarbeiterinnen erlitt einen Schock und musste zur Behandlung ins Krankenhaus.

