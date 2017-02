Brand in Schwedter Wohnhaus: 20 Menschen aus Gebäude geholt

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwedt (Uckermark) hat drei Wohnungen und Teile der Fassade zerstört. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brach das Feuer in der Nacht zum Samstag aus. 20 Menschen wurden von den Rettungskräften aus ihren Wohnungen geholt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei nicht.

Letzte Änderung: Sonntag, 26. Februar 2017 13:00 Uhr

Quelle: dpa

