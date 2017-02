Linke will mehr gegen Armut tun und mehr Bürgerbeteiligung

Die Berliner Linke unterstreicht ihr soziales Profil und setzt den Kampf gegen Kinderarmut ganz oben auf die Agenda. Der neue rot-rot-grüne Senat will mitziehen.

Leipzig (dpa/bb) - Die Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat den rot-rot-grünen Senat zu einem entschlossenen Vorgehen gegen Armut bei Kindern und Jugendlichen aufgefordert. «Kinderarmut muss verhindert werden, ehe sie entsteht», heißt es in einem am Wochenende auf einer Klausurtagung in Leipzig gefassten Fraktionsbeschluss.

In Berlin lebt fast jeder Dritte unter 18 Jahren mit seiner Familie von Hartz IV-Leistungen - das sind mehr als 170 000 junge Menschen. In keinem anderen Bundesland ist die Quote so hoch; bundesweit liegt sie bei 14,7 Prozent, wie eine Studie der Bertelsmann-Stiftung ergab. Besonders von Armut betroffen sind Familien mit alleinerziehenden Eltern und solche mit drei und mehr Kindern.