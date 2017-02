dpa

Lange Wartezeiten in Berliner Standesämtern

In zahlreichen Berliner Standesämtern müssen Heiratswillige viel Zeit mitbringen. In den Bezirken Mitte und Pankow stellen sich viele schon frühmorgens an, um überhaupt einen Beratungstermin zu bekommen. Spontan-Hochzeiten sind nur mit sehr viel Glück möglich, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Die Ämter klagen fast überall über fehlendes Personal. Zugleich wollen wieder mehr Berliner Paare heiraten. Im vergangenen Jahr waren es 15 000, 3 500 mehr als noch 2011.

Wer seinen Wunschtermin bekommen will, muss deshalb schon Monate im Voraus beim Standesamt vorstellig werden. Aussichtslos seien Anfragen für Schnapszahl-Termine wie den 07.07.2017, teilten die Standesämter mit. Auch Samstage seien besonders gefragt.

